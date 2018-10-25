Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda ile kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Ve geldi! Tüm yurtta etkisini gösterdi

1 / 14 Sonbahar mevsiminin sürdüğü günlerde birçok ilde kar yağışı etkili oldu.

2 / 14 Eskişehir’de yüksekler karla kaplandı Dün akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yerini kar ve fırtınaya bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerleri beyaza bürüdü. Eskişehir- Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan 1220 rakımlı Yarımca Mahallesi dolaylarında mevsimin ilk karı düşerken, her yeri beyaz gören sürücüler de adeta şok yaşadı. Şehir merkezine yaklaşık 20 dakika mesafede olan bölgede zaman zaman sis de etkili oldu.

3 / 14 Eskişehir ve Sarıcakaya’da kar yok, ama bizim burası yukarıda olduğu için kar var. Yüksekte olduğumuz için ilk kar genelde buraya yağıyor. Kar yağınca mikroplar ölüyor, hastalıklar gidiyor. O yönden kar iyi bu dönemlerde.

4 / 14 Bu tarihlerde genelde yağıyor kar. Bekliyorduk, hazırlıklıydık. İleriye doğru havalar iyi olur ama kar yağdığında da kar artar. 1 metreye kadar kar olur genelde" dedi.

5 / 14 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta ortasında 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği ve yüksek kesimlerde de kar yağışının görülebileceği belirtilmişti.

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7 / 14 TOKAT'TA KAR ETKİSİ Tokat’ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

8 / 14 Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası akşam saatlerinde Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

9 / 14 İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesi yakınlarındaki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası’nda kar yağışı görüldü. Etkisini sürdüren yağış nedeni ile bölgede kar kalınlığının giderek artması bekleniyor.

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11 / 14 ORDU'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Ordu'da sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Yörede hava sıcaklığı 10 ile 12 derece düştü.

12 / 14 Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu bölgede Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.

13 / 14 Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren karın yaşamı zaman zaman olumsuz etkilediğini belirten Kaya, vatandaşlardan araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmalarını istedi.