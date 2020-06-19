Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi'nde görevli Meteoroloji Uzmanı Bayram Çolak, Kütahya'da, evlerinin bahçesindeki ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk'ün yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine uyarılarda bulundu. Meteoroloji Uzmanı Çolak, yıldırımdan korunmak için yüksek yerlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, ağaç altları ve çardak gibi yerlerin risk grubunda olduğunu söyledi. Minare gibi yüksek binalarda mutlaka 'paratoner' olarak bilinen yıldırımsavar kullanılması gerektiğini ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Yıldırım atmosferde meydana gelen, yerden buluta ve buluttan yere çok büyük bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırım, kümülonimbus bulutu dediğimiz dikine gelişebilen, tabanı 3 kilometreden tepesi ise 11 kilometreye çıkabilen elektrikli bir buluttan meydana gelir. Bu bulut aynı zamanda şimşek ve gök gürültüsüne de neden olabilmektedir. Yıldırımdaki enerji saniyenin milyonda biri kadar sürede çıktığı için insanlar ve binalar için tehlike oluşturmaktadır. Yıldırımdan korunabilmek için minare ya da daha yüksek binalarda yıldırımsavar kullanılmalıdır. Eğer açık arazideysek kendimizi küçülterek, çömelir vaziyette bulunmamız gerekir. Açık arazide grup halinde, toplu olarak bulunulmaması da önem arz etmektedir. Eğer insanlar su içerisindeyse acilen karaya çıkmaları gerekir."