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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 08:30 | Son Güncelleme

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Artvin Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı

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