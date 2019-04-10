DİYARBAKIR (AA) - Şırnak ve Siirt'te kar erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçelerinde devam eden sağanak ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde kar erimesi meydana geleceği belirtildi.

Açıklamada, eriyen kar sularının dere yatakları ve ovalarda oluşturabileceği sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

