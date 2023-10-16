Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay olacak sözler! Zeki Alasya haber göndermiş: "Hakkını arasın..."

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. İkizlerden biri olan Duygu Nebioğlu son olarak babasının açıklamasına isyan etti.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, ‘Orada Neler Oluyor’ programına katıldı ve açıklamalarıyla gündem oldu. Duygu Nebioğlu katıldığı yayında son görüşmesinde babasının kendisine 'hoşçakal' demeden gittiği için kızdığını ve davayı açmaya o zaman karar verdiğini söyledi.

"ANNEM KORKUTULMUŞ"

Metin Akpınar’ın kızı konuşmasının devamında 14 yıl boyunca telefonla ara ara konuştuklarını uzun uzun sohbetler ettiğini de ifade etti. Duygu Nebioğlu babasıyla ilk görüşmesini 2016 yılında yaptığını söyledi. Duygu Nebioğlu annesinin de korkutulmuş olduğunu iddia etti.

ZEKİ ALASYA BİLİYORMUŞ

Duygu Nebioğlu "Basın açıklamasını bana söylemişti ama karardan sonra iletişim kurulmadı. O açıklamadan sonra hastanede serum aldım" dedi.

Genç kadın daha sonra "Zeki Alasya ve dayımın ortak arkadaşı... Zeki Alasya diyor ki dayım aracılığıyla 'Duygu hakkını arasın; çünkü Metin ona hakkını vermez' haberini gönderdi. Bundan sonraki süreçte ben Zeki Alasya'nın dediğini de dikkate almadım hep babam babam..." dedi.

Duygu Nebioğlu'nun avukatı ise Akpınar'a maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını da ifade etti.

