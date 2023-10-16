Onur Akay'dan olay iddia! "Metin Akpınar'ın bir de oğlu olduğu konuşuluyor"

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı. "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" diyerek iddiaları kabul eden Akpınar hakkında bir iddia da Onur Akay'dan geldi.

METİN AKPINAR'IN KIZLARINDAN SONRA BOMBA BİR İDDİA DAHA

Onur Akay yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor. Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek. Genç Metin’in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor. Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar’ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.”



