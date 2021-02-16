Anadolu Federe İslam Devleti-İslami Cemaatler ve Cemiyetler lideri olduğu öne sürülen Metin Kaplan "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) yöneticisi olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yeniden yargılaması yapılan Metin Kaplan beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Kaplan’ın avukatı Hüsnü Tuna hazır bulundu. Avukat Tuna müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Kaplan hakkında suç işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraat kararı verdi. Mahkeme Kaplan’a verilen beraat kararının kesinleşmesinin ardından hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmetti. Öte yandan Kaplan tutuklu kaldığı süre nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecek.

Olayın geçmişi

Metin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılı kutlama törenleri sırasında Anıtkabir’e patlayıcı yüklü uçakla kamikaze dalışı yaptırmayı planladığı, Beyazıt Camii ve Fatih Camii’ni kana bulayacakları iddiasıyla tutuklanmıştı. 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 12 yıl cezaevinde kalan Kaplan hakkında 2016 yılında yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmişti.

