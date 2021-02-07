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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

07.02.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Olay, Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö., 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı.

İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü. T

alihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler hemen yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Talihsiz genç burada yapılan tedavinin ardından da yoğun bakım ünitesine kaldırdı ancak saatler sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

(İHA)

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