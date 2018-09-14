Metresiyle yakalandı, sevgilisinin canını aldı!

Kendisini yasak aşkıyla basan sevgilisini defalarca bıçaklayıp, boğan adam çaresiz kadın can verene kadar peşini bırakmadı. İşte korkunç olayın detayları...

Yasak aşk dehşeti!

1 / 21 İş seyahatinden erken dönünce evde 33 yaşındaki erkeği metresiyle yakalayan kadın, feci şekilde öldürüldü.

2 / 21 Almanya'da Konstantin V. adlı erkek, kendisini metresiyle yakalayan sevgilisini bıçaklayıp boğdu ve cesedini yaktı.

3 / 21 Geçen yıl Eylül ayında bir iş gezisinden erken dönen Beatrice F. isimli kadın, 33 yaşındaki erkeği evde bir başka kadınla yemek yerken yakaladı. Margareta R. isimli kadın, seyahat sırasında yasak aşkının evinde kalıyordu.

4 / 21 Münih kentinde yaşayan 33 yaşındaki adam, olay sonrasında Beatrice F. isimli Çek sevgilisini önce bıçakladı. Ardından bir plastik poşet ve ip kullanarak kurbanı boğdu.

5 / 21 Kadının cesedini kilere saklayan cani, ifadesinde ölümün bir kaza sonucunda gerçekleştiğini savundu:

6 / 21 "Eve geldiğinde çığlık attı, 'Bu o fahişe mi?' dedi. Onu ittim. Beatrice Margareta'nın başını pencere pervazına vurdu. Başından tuttum ve birlikte yere düştük. Hareket etmiyordu, onu canlandırmaya çalışırken ağzından kan geldi. Öldüğünü anladım."

7 / 21 Margareta ise, ifadesinde boğulma sesleri duyunca olay yerinden kaçtığını söyledi.

8 / 21 Alman medaysı, Konstantin'in geceyi yasak aşkının evinde geçirdiğini ve kilere sakladığı cesedi Feringasee Gölü yakınlarına götürerek yaktı.

9 / 21 KOCASININ PENİSNİ YAKTI Avustralya’da Rajini Narayan isimli bir kadın, kıskandığı kocasının penisini yaktı. Narayan, "Eşimin penisi sadece bana ait olmalıydı. Ama böyle olacağını düşünmedim" dedi.

10 / 21 Geçen yıl meydana gelen olayda Rajini (44), kocası Satish Narayan’ın penisini ateşe verdi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken çiftin evi de kül oldu.

11 / 21 Cinayetle suçlanan üç çocuk annesi kadın, kendisini savunurken “Ben kıskanç bir kadınım. Eşimin penisi sadece bana ait olmalıydı. Ama böyle olacağını düşünmedim” dedi. Kıskanç kadın gelecek ay yapılacak duruşmada cinayetten yargılanacak.

12 / 21 'TECAVÜZ ETTİĞİ İÇİN YAPTIM' 23 Haziran 1993'te ajanslar şöyle bir haber geçti: Lorena Bobbit, kavga ettiği kocasının penisini kopartmıştı. Mahkemede Lorena, kocasının o gece kendisine tecavüz ettiğini, yıllar boyu da kötü muamele ve evlilik içi tecavüze maruz kaldığını açıkladı.

13 / 21 "O gece mutfağa bir bardak su içmeye gitmiştim. Birden çok büyük bir bıçak gördüm ve aklıma yıllar boyu yaşadığım kötü anılar geldi. Bıçağı aldığım gibi John'un penisini kestim. Evden çıkıp kestiğim penisi de biryere fırlattım."

14 / 21 Mucize eseri doktorlar, John'un kesilen penisinin yerini tespit etti ve dokuz buçuk saat süren bir operasyondan sonra John'u hadım olmaktan kurtardılar. Lorena, mahkemede suçlu bulunmadı.

15 / 21 SOKAKLARDA ÇIPLAK HALDE BÖYLE DOLAŞTIRDI (+18) Brezilya'da bir kadın, kocasıyla yatakta yakaladığı genç kadını dövdükten sonra çırılçıplak sokakta dolaştırdı.

16 / 21 Brezilya'nın Sao Paulo kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ismi açıklanmayan bir kadın, kocasını genç bir kadınla yakaladı. Aldatılan kadın, önce yataktaki kadının üzerine atladı, ardından da jiletle saçlarını kesip elbiselerini parçaladı. Evli kadın daha sonra da 20 yaşındaki kadını başından çekerek sokaklarda çırılçıplak dolaştırdı.

17 / 21 Öfkeli kadın sosyal medya hesabından, “Ne düşünürlerse düşünsünler umurumda bile değil. Evli bir kadına ihanet edenlerle nasıl mücadele edeceğinizi göstereceğim size. Bu sürtüğü kocamla bastım, bugünden itibaren eski kocamla” mesajını paylaştı.

18 / 21 Aldatılan kadının, gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

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