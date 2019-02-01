 METROBÜS ARIZA YAPTI, TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI 

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
- Metrobüsün görüntüsü
- Trafikten görüntüler
- Yolun görüntüsü
- Detaylar
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum