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Metrobüsteki kör eden maske kavgasında karar çıktı! 'İlk haksız hareket' 5 yıl 5 ay hapis...

04.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 2021 yılında meydana gelen 'maske' olayında hapis cezası kararı çıktı! Metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'a yumruk atıp tek gözünü kaybetmesine yol açan Ö.S. 5 yıl 5 ay hapis cezası çarptırıldı. Duruşmada Ö.S. ise Şükrü Turan için "Güvenlik görevlisinin yanında bana vurdu" diyerek beraatini istedi.

Metrobüsteki kör eden maske kavgasında karar çıktı! 'İlk haksız hareket' 5 yıl 5 ay hapis...

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.S., şikâyetçi Şükrü Turan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Ö.S., “Şükrü Turan metrobüsten indikten sonra bana vurmadığını iddia etmiş ise de, güvenlik görevlisinin yanında bana vurdu. Çenemdeki darp raporu da bu eyleme dayalı oluşmuştur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"İLK HAKSIZ HAREKETİ YAPMIŞTIR"

Mahkeme, Ö.S.’nin müştekinin organlarının birinde işlevini yitirmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Olay dünya sağlık güvenliğini de tehdit eden pandemi sürecinde üstelik bulaşıcı hastalığın en yaygın şekilde yayılması beklenen metrobüste yaşanmıştır. Ö.S., kurallara uymayarak, duyarlılık göstermemiş, kendisinden daha fazla empati beklenmiştir. Ancak uyarıya rağmen maskesini takmamış ve kalabalık ortamda yolculuğa devam etmiştir. Beyanında belirttiği şekilde maske nedeniyle rahatsız oluyor ise, metrobüsten inmesi gerekirken inmeyerek başkalarının sağlık güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolculuğuna devam etmesi nedeniyle başlayan tartışmada, ilk haksız hareketi yapmıştır."

HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme Ö.S.’nin ‘Kasten ağırlaşmış yaralama’ suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Şükrü Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında çalışan metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Ö.S.'yi maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Şüpheli Ö.S.'nin, Turan'a yumruk attığı belirtilen iddianamede, 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama'" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (DHA)

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