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Metruk binadaki cesedin yanında uyuşturucu malzemeleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 02:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde metruk bir binada, yanında  uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olan bir erkek cesedi bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde metruk bir binada, yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olan bir erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Serintepe Mahallesi 4323 sokakta bulunan Kandere Parkı'nda meydana geldi. Parkta vakit geçiren bir grup vatandaş, yakında bulunan metruk bir binanın zemin katından kötü kokular geldiğini fark etti. Şüphelenen vatandaşlar binaya girdiklerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri metruk binada çalışma yaptı. Yapılan incelede ise ölen kişinin Barbaros Atay olduğu belirlendi. Ayrıca, Atay'ın cesedinin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde kullanırken öldüğü tahmin edilen Atay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından Atay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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