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MEVLİD KANDİLİ DUASI: Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...

25.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'nde hangi duaların okunacağı merak konusu oldu. Sorunun yanıtını öğrenmek istenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu kandilde birçok kişi ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu dua nedir? İşte Mevlid Kandili duası...

MEVLİD KANDİLİ DUASI: Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...

Mevlid Kandili dua ve sureleri vatandaşlar tarafından merak edildi. ebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu kandil, Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olması nedeniyle Müslümanlar ve İslam alemi açısından önemlidir. Mevlid Kandili'nde okunacak dualara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Mevlid Kandili duası ile ilgili detaylar...

MEVLİD KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

dua eden insan

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur."

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ MUHAMMED'İN MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

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