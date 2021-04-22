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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama

22.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 391 bin kişiyi dolandırdığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, sosyal medyada dolaşan fotoğrafın 2019 yılına ait olduğunu belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama

391 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma açılan Thodex'in kurucusu Faruh Fatih Özer'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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Mevlüt Çavuşoğlu Thodex Faruk Fatih Özer

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