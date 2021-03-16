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Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

16.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

Meyan kökü, kimyasal ilaçlardan uzak durup alternatif tedavileri deneyen kişilerin en çok kullandığı ürünlerden bir tanesidir. Grip, soğuk algınlığı, nezle, kaşıntı, ödem gibi birçok rahatsızlıkta kullanılabilen meyan kökü, meyan kökü çayı olarak da sıklıkla tüketilmektedir. Sıcak su ile buluştuğu zaman birçok hastalığa deva olan meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökü çayı hakkında bilinmesi gerekenler...

Meyan bitkisinin kökleri, toprağın derinliklerine uzanır ve toprakta bulunan bütün vitamin ile mineralleri içerisinde toplar. Her yıl hasat mevsiminde toplanan meyan kökleri birçok derde derman olur. Özellikle Akdeniz topraklarında yetişen bu bitki, ülkemizde şerbet olarak da sık sık tüketilir.

Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Diğer bütün bitki çayları gibi meyan kökü çayının da demini en iyi aldığı malzeme porselen demliklerdir. Meyan kökü çayı hazırlanırken meyan köklerinin ya ufak ya da rende halde olması gerekmektedir. Eğer aktarınızda bu bitki büyük parçalar halinde satılıyorsa çayı yapmadan önce ya minik parçalar haline getirmeli ya da rendelemelisiniz.

Meyan kökü, şeker pancarından kat kat daha tatlıdır. Bu sebeple meyan kökü çayının içerisine şeker atmanıza gerek kalmaz. Ancak şeker oranı oldukça yüksek olduğu için özellikle şeker hastası olanların meyan kökü çayını tüketirken oldukça dikkatli olması gerekmektedir.

Meyan kökü çayını yapmak için bir fincan sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı meyan kökü atmanız yeterli olacaktır. Bu tek bardaklık ölçüdür.

Eğer meyan kökü çayını demlik içerisinde yapacaksanız aynı ölçüyü demliğinize göre kullanabilirsiniz. Çayı içmeden önce 10 dakika demlenmesini beklemeniz yeterlidir.

Meyan kökü çayını günde 2 kere tüketebilirsiniz. Aşırı tüketimde zararları olabileceği için daha fazla tüketmeniz önerilmez.

Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

MEYAN KÖKÜ ÇAYI FAYDALARI

  • Meyan kökü çayı ağız yaralarını iyileştirir.
  • Düzenli kullanıldığında karaciğer iltihabını yok eder.
  • Mide ülseri rahatsızlığını azaltır.
  • Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.
  • Susuzluk hissini geçirir.
  • Hazımsızlığı engeller.
  • Ödemi azaltır.
  • Regl sancılarını hafifletir.
  • Hem iltihaplı hem iltihapsız ağrıları dindirir.
  • Kabakulak ağrısını azaltır.
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