Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

Meyan bitkisinin kökleri, toprağın derinliklerine uzanır ve toprakta bulunan bütün vitamin ile mineralleri içerisinde toplar. Her yıl hasat mevsiminde toplanan meyan kökleri birçok derde derman olur. Özellikle Akdeniz topraklarında yetişen bu bitki, ülkemizde şerbet olarak da sık sık tüketilir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Diğer bütün bitki çayları gibi meyan kökü çayının da demini en iyi aldığı malzeme porselen demliklerdir. Meyan kökü çayı hazırlanırken meyan köklerinin ya ufak ya da rende halde olması gerekmektedir. Eğer aktarınızda bu bitki büyük parçalar halinde satılıyorsa çayı yapmadan önce ya minik parçalar haline getirmeli ya da rendelemelisiniz.

Meyan kökü, şeker pancarından kat kat daha tatlıdır. Bu sebeple meyan kökü çayının içerisine şeker atmanıza gerek kalmaz. Ancak şeker oranı oldukça yüksek olduğu için özellikle şeker hastası olanların meyan kökü çayını tüketirken oldukça dikkatli olması gerekmektedir.

Meyan kökü çayını yapmak için bir fincan sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı meyan kökü atmanız yeterli olacaktır. Bu tek bardaklık ölçüdür.