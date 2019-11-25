Mezoterapi ile cildinizde gençlik etkisi

Bununla beraber sarkmaların yanı sıra kırışıklıklar ve lekeler de oluşmaya başlar. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, mezoterapi uygulamasının nasıl yapıldığı ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüm detay bilgileri bizler için anlattı.

Sarkmalar, kırışıklıklar ve lekeler kişiyi olduğundan daha yaşlı ve asık suratlı gösterir. Bu noktada mezoterapi uygulaması cildin gençleşmesini sağlar. Ameliyatsız bir estetik uygulaması olmasından dolayı beraberinde birçok avantajı da getirir.

Bu nedenle bıçak altına yatmaktan korkan kişiler için de mükemmel bir işlem olmaktadır. Mezoterapi, 1952 yılında ilk defa Dr. Michel Pistor tarafından uygulandı. Pistor bu uygulamayı estetik amaçlı olarak gerçekleştirdi. O günden bu yana kullanılan mezoterapi gelişen teknoloji ile beraber daha kalıcı etkilere sahiptir.

MEZOTERAPİ NASIL YAPILIR?

Mezoterapi uygulamasında cildin dermis adı verilen orta tabasına vitamin, mineral, aminoasit, enzim ve homeopatik ilaçların karışımları enjekte edilir. Mezoterapi uygulamasında kullanılan iğneler çok ince uçlara sahiptir.