Mezoterapi ile cildinizde gençlik etkisi

Bununla beraber sarkmaların yanı sıra kırışıklıklar ve lekeler de oluşmaya başlar. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, mezoterapi uygulamasının nasıl yapıldığı ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüm detay bilgileri bizler için anlattı.
Sarkmalar, kırışıklıklar ve lekeler kişiyi olduğundan daha yaşlı ve asık suratlı gösterir. Bu noktada mezoterapi uygulaması cildin gençleşmesini sağlar. Ameliyatsız bir estetik uygulaması olmasından dolayı beraberinde birçok avantajı da getirir.
Bu nedenle bıçak altına yatmaktan korkan kişiler için de mükemmel bir işlem olmaktadır. Mezoterapi, 1952 yılında ilk defa Dr. Michel Pistor tarafından uygulandı. Pistor bu uygulamayı estetik amaçlı olarak gerçekleştirdi. O günden bu yana kullanılan mezoterapi gelişen teknoloji ile beraber daha kalıcı etkilere sahiptir.
MEZOTERAPİ NASIL YAPILIR?
Mezoterapi uygulamasında cildin dermis adı verilen orta tabasına vitamin, mineral, aminoasit, enzim ve homeopatik ilaçların karışımları enjekte edilir. Mezoterapi uygulamasında kullanılan iğneler çok ince uçlara sahiptir.
Bu nedenle uygulamada herhangi bir ağrı ya da acı meydana gelmez. Ancak uygulamanın konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygulama öncesinde, mezoterapi enjeksiyonu yapılacak bölgelere uyuşturucu krem uygulaması gerçekleştirilir. Bu şekilde uygulama esnasında hiçbir rahatsızlık hissi oluşmaz.
Bazı durumlarda uygulama bölgelerinde küçük kızarıklar meydana gelebilir. Bu kızarıklıklar 24 saat içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Mezoterapi uygulaması duruma göre birkaç seans şeklinde gerçekleştirilebilir.
MEZOTERAPİ SONRASI
Uygulama, herhangi bir şekilde cerrahi müdahale içermediği için iyileşme süresi de bulunmaz. Bu nedenle uygulama sonrasında kişiler gündelik hayatlarına hemen devam edebilir.
Deride kızarıkların meydana gelmesi durumunda yağlı olmayan güneş ışınlarından koruyucu krem sürülmesi tavsiye edilir. Mezoterapinin etkileri uygulama sonrasında hemen etkileri ortay çıkmaya başlar. Ancak istenen tam etkinin görülmesi için bir süre geçmesi gerekir.
Mezoterapi cildin orta tabakasından başlayarak üst tabakasına doğru bir iyileşme sağlar. Bu nedenle tam etkilerin görülmesi yaklaşık olarak 1 ay olabilir. Birkaç seans olarak gerçekleştirilen mezoterapi uygulamalarının kalıcılığı daha uzundur. Seans süreçleri kişinin cilt durumuna göre değişiklik gösterse de genel olarak 2-3 haftada 1 seans şeklinde uygulanır.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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