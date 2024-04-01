Mezoterapi nedir, ne işe yarar? Mezoterapi ne kadar kalıcı?

Cilt bakımı denince akla gelen pek çok yöntem arasında son dönemlerde öne çıkan ve birçok kişinin merakla araştırdığı mezoterapi, cilt sağlığını koruyup onu iyileştirme hedefinde olan bir tedavi yöntemidir. Genellikle ağrı tedavisi, cilt gençleştirme, bölgesel yağları giderme ve selülit problemini düzeltme gibi alanlarda uygulanmaktadır. Cilt yenileme olarak da isimlendirilen mezoterapi uygulaması, cildin altındaki kan hücrelerini uyararak kan dolaşımını hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirmektedir.

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi, deri altına özel hazırlanmış vitaminler, mineraller, amino asitler ve besleyici özel maddelerin uygulanmasıyla cildin gençleşmesi ve sağlıklı bir estetik görünüm kazanması amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Bu işlemde, bölgeye ihtiyaç duyulan bileşenler direkt olarak enjekte edilerek, hücrelerin yenilenmesi ve kolajen üretmesi sağlanır. Mezoterapi tedavisinin en çok tercih edildiği bölgeler yüz ve saç bölgesidir. Yüz mezoterapisi ve cilt mezoterapisi işleminde uygulanan serumların cildi canlandırması, lekeleri gidermesi amaçlanır. Bununla birlikte saç mezoterapisi aşısı içeriğinde ise saç dökülmesini önleyecek ve saç köklerini güçlendirecek vitamin ve mineraller yer alır.

Mezoterapi ne işe yarar?

Mezoterapi pek çok farklı amaçla yapılabilen bir işlemdir. Mezoterapi işleminin sıklıkla yapıldığı durumlar aşağıdaki gibidir:

Cilt yaşlanması ve sarkması

Leke tedavisi, güneş lekeleri

Deri çatlakları

Selülit

Kilo kaybı

Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik

Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları

Alerjiler

Spor yaralanmaları

Vitiligo (derideki pigment yetersizliği)

Akut ve kronik ağrılar

Mezoterapi nasıl uygulanır?

Mezoterapi işlemi uygulanan bölgeye bazı özel hazırlanan solüsyonlar ince iğneler aracılığıyla enjekte edilmektedir. Bu uygulama için kişinin ihtiyacına uygun maddeler hazırlanır ve bu maddelerle tedavi gerçekleştirilir. İşlemde kullanılan iğneler ince ve insan cildine uygundur. İşlem yapılacak bölgeye anestezik bir krem uygulanır ve bölge uyuşturulur. Bu sayede ağrı ve acı hissi azaltılmaktadır.

Mezoterapi yaptırmayı düşünenler ise mezoterapi ne kadar kalıcı sorusunu sormaktadır. Mezoterapi işlemi tamamen kalıcı değildir, ancak düzenli bir şekilde tekrarlanan seanslar ve sağlıklı bir cilt bakımı ile sonuçların daha kalıcı hâle getirilmesi mümkündür.





