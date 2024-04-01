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Mezoterapi nedir, ne işe yarar? Mezoterapi ne kadar kalıcı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
26.03.2024 23:50
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Günümüzde kozmetik amaçlı gerçekleştirilen birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, hem cildi destekler hem de estetik bir görünüm sağlar. Bu noktada gündeme gelen mezoterapi de birçok estetik işlemde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Vücudun pek çok bölgesine mezoterapi uygulanabilmektedir. Peki, Mezoterapi nedir, ne işe yarar?

Mezoterapi nedir, ne işe yarar? Mezoterapi ne kadar kalıcı?

İçindekiler

  • Mezoterapi nedir?
  • Mezoterapi ne işe yarar?
  • Mezoterapi nasıl uygulanır?

Cilt bakımı denince akla gelen pek çok yöntem arasında son dönemlerde öne çıkan ve birçok kişinin merakla araştırdığı mezoterapi, cilt sağlığını koruyup onu iyileştirme hedefinde olan bir tedavi yöntemidir. Genellikle ağrı tedavisi, cilt gençleştirme, bölgesel yağları giderme ve selülit problemini düzeltme gibi alanlarda uygulanmaktadır. Cilt yenileme olarak da isimlendirilen mezoterapi uygulaması, cildin altındaki kan hücrelerini uyararak kan dolaşımını hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirmektedir.

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi, deri altına özel hazırlanmış vitaminler, mineraller, amino asitler ve besleyici özel maddelerin uygulanmasıyla cildin gençleşmesi ve sağlıklı bir estetik görünüm kazanması amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Bu işlemde, bölgeye ihtiyaç duyulan bileşenler direkt olarak enjekte edilerek, hücrelerin yenilenmesi ve kolajen üretmesi sağlanır. Mezoterapi tedavisinin en çok tercih edildiği bölgeler yüz ve saç bölgesidir. Yüz mezoterapisi ve cilt mezoterapisi işleminde uygulanan serumların cildi canlandırması, lekeleri gidermesi amaçlanır. Bununla birlikte saç mezoterapisi aşısı içeriğinde ise saç dökülmesini önleyecek ve saç köklerini güçlendirecek vitamin ve mineraller yer alır.

Mezoterapi ne işe yarar?

Mezoterapi pek çok farklı amaçla yapılabilen bir işlemdir. Mezoterapi işleminin sıklıkla yapıldığı durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Cilt yaşlanması ve sarkması
  • Leke tedavisi, güneş lekeleri
  • Deri çatlakları
  • Selülit
  • Kilo kaybı
  • Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik
  • Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları
  • Alerjiler
  • Spor yaralanmaları
  • Vitiligo (derideki pigment yetersizliği)
  • Akut ve kronik ağrılar

Mezoterapi nasıl uygulanır?

Mezoterapi işlemi uygulanan bölgeye bazı özel hazırlanan solüsyonlar ince iğneler aracılığıyla enjekte edilmektedir. Bu uygulama için kişinin ihtiyacına uygun maddeler hazırlanır ve bu maddelerle tedavi gerçekleştirilir. İşlemde kullanılan iğneler ince ve insan cildine uygundur. İşlem yapılacak bölgeye anestezik bir krem uygulanır ve bölge uyuşturulur. Bu sayede ağrı ve acı hissi azaltılmaktadır.

Mezoterapi yaptırmayı düşünenler ise mezoterapi ne kadar kalıcı sorusunu sormaktadır. Mezoterapi işlemi tamamen kalıcı değildir, ancak düzenli bir şekilde tekrarlanan seanslar ve sağlıklı bir cilt bakımı ile sonuçların daha kalıcı hâle getirilmesi mümkündür.

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