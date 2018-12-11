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MHP, Denizli ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 22:29 | Son Güncelleme

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ittifak görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi. MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ebru Leman Kalkan yaptığı açıklamada, "En ufak düzen bozucu hareketimin olmayacağını beyan ederim." dedi.

MHP, Denizli ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını geri çekti

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının ittifak görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi. MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Birtürk'ün bu sabah Ankara'ya gittiği ve genel merkezde yetkililerle görüştüğü belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Birtürk, ittifak görüşmeleri çerçevesinde MHP adayının çekildiğini kaydetti.

"ERZURUM VE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI GERİ ÇEKİLDİ"

MHP olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduklarını ifade eden Birtürk, şöyle devam etti:

"İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP, Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır."

"DÜZEN BOZUCU HAREKETİM OLMAYACAK"

Ebru Leman Kalkan da yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve partisinde görevli her birey için Denizli'nin yüksek hassasiyete sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke için önem arz eden bugünlerde, Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri nasıl takdir buyururlar ise onu yapacağımı ve en ufak düzen bozucu hareketimin olmayacağını beyan ederim. Leman Kalkan olarak bugüne kadar gösterdiğim duruşumu bozmam mümkün değildir. MHP'ye gönül vermiş ülküdaşlarımızın, hangi partiden olursa olsun gönül bağı kurduğumuz kardeşlerimizin ve büyüklerimizin bu hassas süreçte bizlere destek vereceklerine olan inancımız tamdır. İmanı tam her insan gibi kaderin en hayırlı biçimde tecelli edeceğine inanıyorum."

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MHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çektiMHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çekti
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MHP yerel seçim 2019 Denizli Erzurum cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Helal olsun Ebru hanıma Ülkücü Milliyetçi Vatansever duruş budur MHP ; 15 Temmuz gecesi Tankların üzerinde kurulan İttifakın değerinin farkında Reis kısa sürede olsa çevresinin yanlış yönlendirmesi sebebiyle biranlık dalgınlığa gelmişti neyseki hatadan çabuk döndü "Bize hergün 15 Temmuz Bize heryer Şehidler Köprüsü
Partiyi akp nin oyuncağı etti
en doğrusunu yapmışlar ne yapacaklar belediye başkanlığını biskevüt ün yerine mal sahibi rte düşünür en iyisini bu adama nasıl oy vermişim yıllarca yazık
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