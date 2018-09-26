MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

AKP ile MHP arasında yerel seçimlerde de ittifak kurulacağı açıklanmıştı.
Ancak parti yöneticilerinden karşılıklı sert açıklamalar geliyor.
Eski AKP Milletvekili ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Hollanda'ya Büyükelçi olarak atanmıştı.
Dişli bugün Lahey'e gitti.
Şaban Dişli'nin Hollanda'ya gitmesi medyada da geniş yer buldu.
Dişli'nin büyükelçi yapılmasına MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakıroğlu tepki gösterdi.
Çakıroğlu sosyal medya hesabından, "Dişli'nin Lahey'e gittiği" haberine yorum yaptı. Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Şaban Dişli umarım kendisi istifa eder. Aymazlığın bu kadarı da fazla ..! Hollanda'da olduğu müddetçe elçiliğimize uğrayıp çay/su bile içmeyeceğim ..!"
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