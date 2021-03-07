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MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

07.03.2021 21:31 | Son Güncelleme:
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MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP lideri Bahçeli, 8 Mart dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. "dedi. Bahçeli ayrıca, "92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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MHP Lideri Bahçeli, yaptığı paylaşımda, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır. Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır. Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın İl Teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum. Aydın’da katledilen merhumeye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Samsun’da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” (İHA)

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