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92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

06.03.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli verdiği ifadede kendini ''alkollüydüm hatırlamıyorum'' diye savundu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, evinde boğularak öldürüldü, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınarlı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi. Pınarlı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İÇ ÇAMAŞIRINDA KAN BULUNDU

Öte yandan iç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.

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''ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM''

A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.

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Yapılan detaylı incelemede Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi. A.Ç'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

(DHA -AA)

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