HABER

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Af teklifi konusunda AK Parti ile MHP arasında henüz bir mutabakat sağlanamazken, uyuşturucuyla mücadelenin sembol isimlerinden İsa Altun, “Tasarının yasalaşması halinde tam 50 bin 856 zehir tacir serbest kalacak” uyarısında bulundu.

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin uzun zamandır dile getirdiği ve sonunda TBMM Başkanlığına sunduğu af teklifi 19 Mayıs 2018 öncesi işlenen suçları ve bu suçlardaki cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?

Af kapsamı dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme suçları, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da af kapsamına alınmadı.

TORBACILAR AF KAPSAMINDA

Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve haklarında dava açılan 50 bin 856 kişi de bulunuyor. MHP'li yöneticiler, cezada indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı’ denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için bu teklife dahil edildiğini ifade ediyor.

NARKOTİK UZMANI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Af teklifi konusunda AKP ile MHP arasında henüz bir mutabakat sağlanamazken, uyuşturucuyla mücadelenin sembol isimlerinden İsa Altun, “Tasarının yasalaşması halinde tam 50 bin 856 zehir tacir serbest kalacak” uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan uyuşturucuyla mücadelenin sembol isimlerinden İsa Altun, kamuoyunun uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Altun, “Dileğimiz analar ağlamasın, yürekler yanmasın. Umarız ki torbacilar bu kapsamdan faydalanmaz. Uyuşturucu ticaretini zaten çok büyük ölçüde terör örgütleri yapıyor. Uyuşturucu satıcısı zaten teröre hizmet veriyor. Uyuşturucuya ödenen paralar terör örgütlerine gidiyor ve elde edilen gelir örgütlere silah ve bomba olarak dönüyor. Torbacılara af, en çok onlara yarayacaktır. Mecliste af tasarısı görüşülürken eminim tüm milletvekilleri bu konuya gereken duyarlılığı gösterecek ve zehir tacirlerinin tekrar sokaklara dönmesine izin verilmeyecektir” diye konuştu.

İSA ALTUN KİMDİR?

‘Bir genci bile kurtarsam yeter’ sloganı ile yola çıkan İsa Altun 1991 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğünün bünyesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, İstanbul ve Mersin illerinde görev aldı ve polis teşkilatından emekli oldu. Halen bağımlılık danışmanı, bilişim suçları uzmanlığı ve gazete yazarlığı görevlerini sürdürüyor.

‘BİR GENCİ BİLE KURTARSAM YETER’

Altun, görev yaptığı illerde edindiği deneyimleri ve tecrübeleri vatandaşlarla paylaşıyor. ‘Bağımlılık alt kültürü ile Bilişim suçları ve bilgi güvenliği konularında seminer ve paneller düzenleyen Altun’un hayatını değiştiren olay görev yaptığı Gaziantep’te Narkotik Şube'de görev yaparken kollarında ölen Mehmet isimli bir bağımlının vasiyetidir. Bağımlının vasiyeti üzerine 1997 yılının Mart ayından bu yana uyuşturucu kültürünün gerçek yüzünü anlatmak için liselerde, özel kolejlerde, dershanelerde çizdiği karikatürlerle ve gazete kupürlerinden oluşan ‘ uyuşturucu vahşeti’ isimli sergisiyle halkı bilgilendirmeye çalışıyor.

ESERLERİ

Bağımlının vasiyeti üzerine ‘Bir kereden çok şey olur’ kitabının ardından ‘Kod adı beyaz ölüm’ ‘ Benim çocuğum kullanmaz-Bonzai’ isimli kitaplar kaleme alan İsa Altun, bilişim suçları ve bilgi güvenliğini içeren ‘Ortam Sanal Olsa da Suç Gerçektir’ isimli eseri kaleme aldı. Bağımlılık ve Bilişim alanında bilgilendirmek amaçlı Belediyelerde, Üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında ailelere yönelik görsel sunumlu konferanslar veriyor.

34 GENCİ BAĞIMLILIKTAN KURTARDI

Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1999 yılında 160 ülkede temsilciliği bulunan Uluslararası Genç Girişimciler Organizasyonu (TOYP) tarafından “Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican tarafından “Yılın Polisi” seçildi. Meslek yaşamında katıldığı operasyonlardan ve çalışmalardan dolayı 12 defa ‘Takdirname ve Teşekkür’ Belgesi aldı. Yazdığı kitapları görev yaptığı Bakırköy adliyesinde suça sürüklenen çocuklara hediye eden Altun, şimdiye kadar 34 gencin uyuşturucu maddeyi bırakmasını sağladı. (Sözcü)


PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)
Bakanlık "tehlikeli" onlar "tehlikesiz" diyorBakanlık "tehlikeli" onlar "tehlikesiz" diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP af teklifi uyuşturucu isa altun

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.