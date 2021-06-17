Microsoft CEO'su Satya Nadella, Bill Gates sonrası bir ilki gerçekleştirdi!

Microsoft, 2014 yılında Satya Nadella'yı CEO'luk görevine getirdi. Böylece Microsoft'un önemli isimlerinden biri olan Steve Ballmer görevini bıraktı. 7 yıldır CEO'luk görevini sürdüren Nadella, şimdi ise yönetim kurulu kararıyla Bill Gates sonrası bir ilke imza attı.

MICROSOFT'UN CEOSU SATYA NADELLA'YA YENİ GÖREV

Microsoft'u dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getiren Microsoft CEO'su Satya Nadella, oybirliğiyle Microsoft Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Böylece Bill Gates'in 2000 yılında şirketin CEO'luk görevinden ayrılmasından sonra ilk kez bir isim hem Microsoft'un başkanı hem de Microsoft'un CEO'su olarak görevlendirildi.

Satya Nadella'nın hem CEO hem de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olması, Microsoft'un Nadella'nın liderliğine ne kadar güvendiğinin bir kanıtı. Satya Nadella ise son gelen iddialara bakılırsa şu sıralar şirketin yeni işletim sistemi ürünü Windows 11 üzerinde çalışmakla meşgul.

