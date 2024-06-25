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    4. Mide bulandıran detaylar! Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü... Cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

    Mide bulandıran detaylar! Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü... Cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 08:43
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston bölgesinde 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray isimli kız çocuğu yasadışı Venezüellalı göçmenler tarafından köprünün altında öldürüldü. 2 saat boyunca iki göçmenin saldırısına uğrayan ve elleri ile ayakları bağlanarak cansız bedeni suya atılan 12 yaşındaki kıza saldıranlar da yakalanarak tutuklandı.

    Mide bulandıran detaylar! Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü... Cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston bölgesinde 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray isimli kız, 26 yaşındaki Franklin Jose Pena Ramos ve 21 yaşındaki Johan Jose Rangel Martinez tarafından vahşice öldürüldü. KPRC'nin haberine göre, yasadışı Venezüellalı göçmenler küçük kızı kandırarak onu köprünün altına geçtiler ve burada saldırdılar.

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    Vahşi saldırı sırasında Jocelyn Nungaray'in ellerini arkadan bağladığını, ardından iki göçmenin onu boğarak cansız bedenini su birikintisine attığını ifade edildi. Cansız bedenin sırtı kesiklerle kaplıydı.

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    Fox 26 Houston'ın haberine göre savcılar, cinayetin ardından Pena Ramos'un bir inşaat sahasındaki işvereninden cinayetten sonra şehirden kaçmak için para istediğini iddia etti. Her iki adam da Jocelyn'in ölümü nedeniyle tutuklandı. Pena Ramos, pazartesi günkü duruşmada hakimin kaçma riski olduğuna hükmettiği ve teminatını 10 milyon dolar olarak belirlendi. angel Martinez'in kefaleti henüz belirlenmedi.

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