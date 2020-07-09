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Mide Kanaması : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Mide kanaması, insanların hayat standartlarını düşüren çok tehlikeli bir rahatsızlıktır.

Mide Kanaması : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Mide kanaması, insanların hayat standartlarını düşüren çok tehlikeli bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa yakalanan insanlarda mide soğukluğu gibi problemler gözlemlenebilir. Bununla beraber midedeki kanama sadece mideyi kapsamaz. Bütün gastrointestinal sistemde meydana gelen kanamalara mide kanaması denir. Yani yemek borusu, bağırsaklar, rektum ve anüse kadar olan bölgeleri kapsar. Hafif ve sürekli olmayan mide kanamaları kendi kendine çözülebilir. Ancak sıklıkla gerçekleşen mide kanaması için tedavi olunması gerekir.

Mide Kanaması Nedir?

Bu rahatsızlığın oluşmasının en büyük nedeni tedavi edilmemiş ülserdir. Ülser ise mide ya da onikiparmak bağırsağının mide asidi ya da diğer sindirim sıvıları ile tahrip edilmesi sonucunda midede yara oluşması halinde ortaya çıkar. Bu yara giderek büyüyerek daha derin mide katmanlarına inebilir. Bu yara uzun süre boyunca tedavi edilmez ise mide kanamaları da beraberinde ortaya çıkar.

Mide Kanamasının Nedenleri Nelerdir?

Mide kanaması ağırlıklı olarak yanlış beslenme sebebiyle oluşur. Sürekli olarak asitli içecek ve yiyeceklerle beslenen kişilerin midelerinde kanamanın ortaya çıkma ihtimali yüksektir.

1. Cerrahi girişimler

Mide operasyonları sırasında yanlış bir müdahale nedeniyle mide kanamaları meydana gelebilir. Kanamanın olduğu ameliyattan haftalar sonra anlaşılabilir.

2. Tedavi edilmeyen ülser

Aspirin, ağrı kesici, romatizma ilaçlarının etkisi ile midede ülser oluşumu gözlenebilir. Ülser hastalığı sinsi bir şekilde ilerlediğinden hasta fark etmeden kanamaya neden olur. Uzun süre tedavi edilmediği taktirde çok daha büyük sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

3. Aşırı alkol kullanımı

Aşırı alkol kullanımı mide kanamalarını tetikleyebilir. Bunun sebebi ise alkolün içerisindeki bileşenlerdir. Asidik bir yapıya sahip olan alkol, çok tüketilmesi halinde midede yaralara sebep olabilir. Sürekli alkol kullanımı ülser hastalığını tetikleyen nedenlerin başında yer alıyor. Bu nedenle mide ülseri ya da diğer rahatsızlıklara yakalanmamak için alkol kullanımını azaltmakta fayda var.

4. Aspirin

Düzenli olarak aspirin ilacı kullanımı mide kanamalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Bunun nedeni ise aspirin içerisindeki bileşenlerdir. Aspirin içerisindeki bileşenler, mide mukozasının tahrip olmasına neden olabilir. Diğer tahrip eden ilaçlar, romatizma ilaçları, İbu-Cream, Niapren, Anturan'dır.

5. Kanser

İnsanlarda 55 yaşından sonra mide kanserolma ihtimali 3-4 katına kadar çıkar. Bununla beraber içilen sigara ve alkol bu oranı 4-5 katına kadar artırır. Sigara ve alkolün mide iltihabının direk nedeni olduğu ispatlanmış bir gerçektir. Mide iltihapları da tedavi edilmediği taktirde mide kanamasına sebep olabilir.

6. Stres

Çok yoğun iş temposu ya da duygusal olarak travma yaşamış insanların midesinde kanama gerçekleşme ihtimali yüksektir. Bunun nedeni insanların stres anlarında midelerindeki asit oranının artmasıdır. Zaten asidik olan mideye asitli yiyecekler girdiği zaman midede yaralanmalar meydana gelebilir.

7. Sigara

Sigara kullanımı yalnızca kansere neden olmuyor direkt olarak mide kanaması geçirme olasılığını da artırıyor. Sigaranın içerindeki etken maddeler mide mukozasına direkt olarak zarar verir.

Hastalığa Bağlı Gelişen Mide Kanamaları

1. Yemek borusunda gelişen hastalıklara bağlı mide kanaması nedenleri

Yemek borusunda oluşan kanamalar, ilaçların yemek borusunu tahrip etmesi ya da yemek borusunda oluşan reflü sonucunda ortaya çıkar. Reflünün etkisi ile oluşan yemek borusundaki kanama, ağızdan kan gelmesi gibi sorunlara yol açabilir. Öksürüldüğünde yemek borusunda ağrı gözlemlenebilir.

2. Mide hastalıklarına bağlı mide kanaması nedenleri

Yemek borusunda ve midede oluşan varislerden dolayı da midede kanamalar meydana gelebilir. Bu varisler sonucunda oluşan mide kanamaları çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bununla beraber midede oluşan tümörler de bu rahatsızlığa yol açabilir. Alkol kullanımını abartma, yoğun stres, sıkıntı ya da üzüntü gibi nedenler de nadir de olsa mide kanamalarına neden olabilir.

3. Onikiparmak bağırsağı hastalıklarına bağlı mide kanaması nedenleri

İnce bağırsak kanamalarının %70-80'i damarsal lezyonlara bağlıdır. Anjiyodisplazzi, venözz ektazi, telejektazzi, arteriyovenözz malformasyon, dieulafoy gibi lezyonlara bağlı olarak kanamalar ortaya çıkabilir. İkinci neden ise ince bağırsakta oluşabilecek tümörlerdir. İnce bağırsakta oluşabilecek diğer kanama nedenleri ise ilaçlar ve enfeksiyonlardır.

Rahatsızlığın belirtileri kanama miktarına ve belirtilerin ortaya çıkma anına göre değişkenlik gösterebilir. Aşağıda belirteceğimiz belirtiler görüldüğü taktirde ciddiye alınmalı ve bir sağlık ekibinin yardımına başvurulmalıdır. Mide kanamasını nasıl anlarız gibi bir soru aklınızda kaldı ise aşağıdaki belirtiler mide kanamasının direkt belirtileridir.

Mide Kanamasının Belirtileri Nelerdir?

1. Parlak kırmızı ya da kahverengi kan kusmak

Ülser midedeki kanamanın en yaygın nedenidir. Ülser, mide mukozasını tahriş eder. İlerleyen zamanlarda tahriş olan bölge büyüyerek daha da yayılır. Tahriş olan bölgedeki mide damarlarının delinmesi sonucunda midede kanama ortaya çıkar. Bu kanama bir süre sonra giderek artarak parlak kırmızı renkte ya da kahverengi yoğun bir şekilde kan kusmaya neden olabilir. Bu şekilde bir belirti ortaya çıktığı anda en yakındaki sağlık kuruluşuna giderek tedavi olmakta fayda var.

2. Siyah ya da katran renginde dışkı

Onikiparmak bağırsağında gelişen herhangi bir sorundan dolayı oluşan mide kanamaları sonucu dışkılama siyah renkli katran şeklinde olabilir. Bu süreç ilk başlarda fark edilmese de hastalığın ilerleyen aşamalarında bağırsak bölgesinde ağrı görülebilir. Bu ağrılar kramp şeklinde olduğundan çok şiddetli ve can yakıcıdır.

3. Tuvalette dışkı ile karışık koyu renkli kan

Bu belirtinin nedeni ilk olarak mide kanaması, daha sonra hemoride bağlanabilir. Beraberinde iştah kaybı, kansızlık, baş dönmesi, halsizlik, nabız yükselmesi gibi belirtilerin gözlenmesi durumunda mide kanamasından şüphe edilir. Bu belirtilerin beraber gözlenmesi yoğun bir biçimde kanama gerçekleştiğinin işaretedir. Böyle bir durumda hemen uzman bir hekimden yardım alınmalıdır.

Mide Kanaması Tedavi Nasıl Yapılır?

Mide kanaması, kanamaya neden olan hastalıkların bir semptomudur. Bu neden kanamanın neden kaynaklandığı doğru tespit edilip, buna uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Şiddetli mide kanamalarında hasta, hastaneye yatırılmalıdır. Hastahaneye gitmeyen ve kanamalarına önlem almayan kişiler, kanın %40'ını kaybettikten sonra şoka girebilirler. Şoka giren hastanın midesinin yıkanması dahi gerekebilir.

1. Yarayı iyileştirme yöntemi

Bir doktor tarafından lazer ya da pens atma gibi endoskopik müdahalelerle midedeki yaralar kolaylıkla kapatılabilir. Bu yöntemler çok güvenlidir ve hastayı kısa sürede iyileştirir.Doktorların mide kanaması tedavisinde en çok kullandıkları yöntemdir.

2. İlaç tedavisi

İlaç tedavisi yalnızca doktorların önerisi ile uygulanmalıdır. Reçetesiz herhangi bir ilaç kullanmak sağlığı daha fazla bozabilir. Doktorlar genellikle ilaç tedavisi için mide asidini azaltacak ilaçlar yazarlar. 2. ilaç olarak midenin kandan arındırılması, yani midenin temizlenmesi için kullanılabilecek ilaçlar tercih edilir. 3'üncü olarak bu rahatsızlığı ileri düzeyde geçiren insanlar için mide asidinin bloklanması amacıyla ilaçlar verilir. Bakteriyel mide iltihabı sonucunda kanama mevcut ise antibiyotik ilaçların kullanılması gerekiyor.

4. Ameliyat ile tedavi yöntemleri

Mide kanamalarına yol açan mide ülseri için ameliyat gerekir. Doktorlar genellikle aşağıdaki ameliyat yöntemlerinden birini uygularlar.

Vagotomi: Beyinden mideye asit üretimini sağlayan sinir damarının kesilmesi sonucunda midedeki asit seviyesinin düşmesi sağlanır. Bu sayede midede asit birikimi en aza indirilmiş olur.

Antrektomi: Mide asidinin azaltılması için mide alt kısmından parça alınması operasyonuna verilen isimdir. Bu ameliyat tek başına kesim çözüm olmadığından vagotomi ile birlikte uygulanır.

Piloroskopi: Yiyecek artıklarının mideden daha kolay geçebilmesi adına midenin açılması ameliyatına verilen operasyonun adıdır.

5. Bitkisel tedavi yöntemleri

Bitkisel tedavi yöntemleri genellikle herhangi bir yan etkiye sebebiyet vereden direkt sonuç odaklı olduğu için çoğu hastalığın tedavisinde bitkisel kaynakların yardımına başvurulur. İlaçlar kimyasal kökenli oldukları için ilgili bölgeyi iyileştirirken vücudun farklı bir bölgesinde tahribata neden olabilir.

Ancak kesinlikle bitkisel tedaviler tek başına yeterli olmaz. Mide kanamasından şüphe duyulduğu an hemen bir doktor müracaat edilmesi gerekir. Doktorun önerdiği ilaçlar ve tedavi yöntemleri bitkisel kaynaklarla desteklenmelidir.

Mide kanaması sonrası beslenme düzeni planlı ve sağlıklı bir şekilde olmalıdır. Beslenme planının içerisindeki yiyeceklerin çoğunu yeşil bitkilerin oluşturması gerekir.

Mide Kanamasına Ne İyi Gelir?

  • Bir limon keserek yarısını bir bardak suyun içerisine sıkın. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı havuç rendeleyerek dövün. Dövülen havuçların suyunu iyice çıkardıktan sonra bardağın içerisine havuç suyunu ekleyin. Bu kürü içtiğiniz zaman midedeki kanamayı keser. 3-4 saatte bir bu kürü için.
  • Az su içerisine bir iki adet havuç atın. Bu suyu 100 dereceye kadar kaynatıp lapa haline getirin. Soğuduktan sonra lapa halindeki havucu midenizin üzerine sürün. Lapa halindeki havucun içerisindeki bileşenler karın ağrınızı alacaktır.
  • Çobançantası, at kuyruğu, meşe yaprağı, ökse bitkilerini 1 litre suyun içerisine hepsinden 20 gram olacak şekilde koyarak kaynatın. Kaynatılan karışımı süzün. Süzülen karışımı soğuduktan sonra su yerine için. Bu işlemi günde dört beş kez tekrarlayın. Bu kürleri doktorunuzun verdiği tavsiyelerin yanında uyguladığınız taktirde bu rahatsızlıktan çok daha kolay ve acısız şekilde kurtulmanız mümkün.
  • Bu süreçte sizi en rahatlatacak yöntem kesinlikle asitli olan yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız olacaktır. Bu yiyeceklere meyveler de dahil. Acıkmaya başlamadan önce ufak ufak öğünler tüketmeyi ihmal etmeyin. Bunun sebebi ise acıkmaya başladığınızda midenizde asit salgılanır. Bu da midenizin ortamının bir anda asidik olmasına sebep olur. Gün içerisinde 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Su asitli olan midenin asidini düşür. Bu uyarılardan sonra her gün düzenli olarak salatalık, marul gibi besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu besinler, içerisinde yüksek oranda lif ve su bulundurduğundan midenizi rahatlatır. Çok yağlı besinlerden kaçının.
  • Taze nane ve semiz otunu farklı iki cezvede bir su bardağı olacak şekilde kaynatın. Tam kaynadıktan sonra iki karışımı karıştırın ve bu karışımı günde 3-5 kez su gibi tüketin.
  • Meşe ağacının yapraklarını bir avuç olacak şekilde 1 litre suyun içerisine atın. Daha sonra bu suyu 30 dakika boyunca aralıksız şekilde kaynatın. Kaynamış suyu süzüp soğuttuktan sonra günde 3 kez sabah, öğlen, akşam tüketin.
  • Bir bardak suyun içine eşit miktarda limon suyu ile havuç suyunu ekleyin. Bu suyu 1-2 saat beklettikten sonra 3-4 kez tüketin.
  • Karakafes otunu yarım litre suya 2 tatlı kaşığı olacak şekilde atın. Bu suyu 1 saat beklettikten sonra günde 2 kez için.
  • Yarım tatlı kaşığı ökse otunu bir fincan suyun içerisine atın. Daha sonra bu suyu 12 saat boyunca bekletin. Bir fincan suyu bir bardak süzün. Süzülen ökse otunu içi kaynar su ile dolu olan bir kabın içerisine dökün. Daha sonra bu suyu günde 1-2 defa bir bardak olacak şekilde tüketin.
  • Civanperçemini bir çay kaşığı olacak şekilde bir fincan kaynar suyun içerisine ekleyin. Daha sonra bu karışımı 10 dakika boyuca bekletin. Bu işlemi günde iki kez tekrarlayın.
  • Yarım litre suyun içerisine bir yemek kaşığı at kuyruğu bitkisi ekleyin. Daha sonra bu suyu 10-15 dakika arası kaynatın. Kaynatılan suyu süzüp günde 3 kere sabah, öğlen, akşam olacak şekilde tüketin.
  • Bir su bardağı soğuk suyun içine bir tatlı kaşığı ince çoban çantasını kaynatıp 8 saat bekledikten sonra yudum yudum içmemiz hastalığın sepmtomlarını azaltır. Bu karışımı günde 1-2 defa içerek midenizdeki ağrıyı hafifletebilirsiniz.
  • Yarım litre suyun içerisine 1 çay kaşığı susam ekleyin. Daha sonra susam içerisindeki özün suyun içerisine salınmasını bekleyin. Bu suyu yudum yudum için.
  • Patlıcanı bir leğen içerisindeki sirkeli suda bekletip dinlendirin. Dinlendirilen patlıcanı dilimleyip pirinçle birlikte suda pişirin. Daha sonra pişirdiğiniz patlıcan ve pirinci lapa haline getirin. Daha sonra ekşi nar taneleri ile karıştırarak yoğurun. Rahatsızlık süresince lapayı sık sık tüketin.

Bu bitkisel tedaviler ilaç tedavisi ile birleştiği andan itibaren rahatsızlığı en aza indirir. Erken teşhis ile beraber bu tedavi yöntemlerini uygulanamanız halinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatsızlıktan kurtulmanız mümkün. Bu hastalığın tekrarlaması halinde hemen beslenme düzeninizi değiştirin.

Mide Kanaması Sonrası Beslenme

Mide kanaması süresince mide soğukluğu da gözlemlenebilir. Mideden sızan kan iç organlarda soğuyarak midede ya da diğer iç organlarda üşüme belirtisi gözlenmesine neden olabilir. Hastalık eğer bu kadar ileri bir seviyeye ulaştı ise direkt olarak en yakındaki sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

Midedeki kanama vücuttaki kanın %40’ının kaybedilmesine neden olabilir. Bu durumda kan nakli gerekir. Kansızlıktan kurtulmak için diyet listesinde olması gereken besinler şu şekildedir; karahindi bağı kökü, maydanoz, ısırgan otu, kırmızı et, pekmez, tahin, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm, kuru kayısı, balık, tavuk, elma, yumurta, kuru baklagiller. Bu yiyecekler kanama sırasında kaybedilen kanın bir an önce geri kazanılması için faydalı olarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Mide Kanaması Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Tedavinin süresi hastanın midesindeki kanamanın nedenine bağlıdır. Küçük tahribatlar nedeniyle meydan gelen kanamalar genellikle birkaç gün içerisinde iyileşirken, hastalıklardan dolayı oluşan kanamaların tedavisi uzun sürebilir.

Ülser Nedeniyle Oluşan Kanama Tedavisi

Mide kanamasına karşın en mantıklı tedavi bitkisel yöntemlerdir. Günde 5 kez sebze tüketmek midedeki lif eksikliğini en az indirger. Ülser hastalarının mide asidini artıracak ilaçları, yiyecekleri, içecekleri kesinlikle tüketmemesi gerekir. Bunun yanında nikotin ve kafeinden uzak durulmalıdır. Probiyotik yoğurtların tüketimine ağırlık verilmelidir.

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