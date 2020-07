Mide Kanseri : Nedenleri, melirtileri, tedavisi

Temiz su tüketin: Her kaynakta arıtma işlemi yapılmaz. Bu da zamanla artık suda bulunan maddelerin midede çökmesine ve zarar vermesine neden olur. Arıtılmamış sudaki çinko ve kurşun gibi ağır elementler bir süre sonra midenin salgısını bozarak mide kanserine sebebiyet verir. Bu yüzden olabildiğince temiz ve arıtılmış su tüketmeye özen göstermelisiniz.

Vitamin takviyesi: Midenin dışarıdan gelen herhangi bir zararlı maddeye karşı kendini koruması için mide sağlığını koruyan vitaminleri almaya özen gösterin. Özellikle midenin dokusunu koruyan önemli vitaminlerden biri de C vitaminidir. C vitamini sayesinde midenin hücre yapısını koruyabilmesini ve doğal bir dirence sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bunun için mutlaka uzman bir doktor eşliğinde tetkikler yaptırmalısınız. Aksi halde fazla C vitamini alımı başka rahatsızlıklara yol açabilir.