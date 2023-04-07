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Mide küçültme ameliyatı olacağını söylemişti! Kuşum Aydın son halini paylaştı: Evet zayıfladım ama...

07.04.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kuşum Aydın' lakaplı şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, geçirdiği sayısız estetik operasyonlar ve aldığı kilolarla tanınmaz hale gelmişti. "Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın son halini paylaştı. Kuşum Aydın'ın zayıflaması gözlerden kaçmadı.

Mide küçültme ameliyatı olacağını söylemişti! Kuşum Aydın son halini paylaştı: Evet zayıfladım ama...

Kuşum Aydın geçtiğimiz aylarda bir yayına katılınca son haliyle herkesi şoke etmişti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın bu halinden memnun değildi.

“2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın dediğini yapmış gibi görünüyor.

Ekran Alıntısı

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"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelen Kuşum Aydın son halini paylaştı.

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KUŞUM AYDIN RESMEN ERİDİ

Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" dedi.


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Kuşum Aydın mide küçültme ameliyatı

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