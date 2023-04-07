Mide küçültme ameliyatı olacağını söylemişti! Kuşum Aydın son halini paylaştı: Evet zayıfladım ama...

Kuşum Aydın geçtiğimiz aylarda bir yayına katılınca son haliyle herkesi şoke etmişti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın bu halinden memnun değildi.

“2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın dediğini yapmış gibi görünüyor.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelen Kuşum Aydın son halini paylaştı.

KUŞUM AYDIN RESMEN ERİDİ

Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" dedi.



