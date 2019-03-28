Midyat millet bahçesi açıldı

Bahçede 10 bin çam ağacı, süs havuzları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, kafeterya, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortunun yer aldığını bildiren Nasıroğlu, "Bu vatana sahip çıkmak, Atatürk'ün bize gösterdiği yolda hareket etmek, Misakımilli sınırlarımızı korumak hepimizin görevidir. Bu ülke hepimizindir." dedi.