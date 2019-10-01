Mike Pompeo'ya İtalya'da peynirli protesto

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa turu kapsamında geldiği İtalya’da bir İtalyan gazeteci tarafından parmesan peyniri ile protesto edildi.

Pompeo, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ı kapsayan Avrupa turunun ilk ayağı olan Roma’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pompeo, daha sonra Başbakan Giuseppe Conte tarafından Başbakanlık Sarayı Chigi’de kabul edildi.

Conte’nin, Pompeo’yu karşılaması ise bir İtalyan gazetecinin, sembolik protestosuna sahne oldu. Gazeteci Alice Martinelli, ABD’nin gümrük vergilerini arttırması durumunda etkileneceği belirtilen İtalya’nın en çok ihraç ettiği gıda ürünlerin başında gelen parmesan peynirinden bir adet Pompeo'ya verdi ve İtalyan ürünlerinin bundan zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Conte, İtalyan gazeteciyi bir süre engelledikten sonra "İtalya bu şekilde savunulmaz." diyerek tepki gösterdi. Conte, peyniri Pompeo'dan alarak görevlilere verdi. Gazeteci Martinelli de görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.