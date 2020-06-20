Mikrodalga fırına limonu ikiye bölerek koyun... Sonuçlarına inanamayacaksınız!

Mikrodalga fırın çok kısa sürede yemek ve hatta içecekleri ısıtabiliyor. Yemekler ısınırken de genellikle iç kısımlarına sıçrıyor veya dökülüyor. Sürekli kullandığımız bu aleti kolay bir şekilde temizlemenin bir yolu olmalı değil mi? Evet var! İşte mikrodalga temizliği için pratik yöntemler…
BİR KAP SU VE LİMON İLE MİKRODALGANIZ TERTEMİZ OLUYOR
l Mikrodalgaya uygun bir kabın içine bir bardak su koyun.
l Bir adet limonu ortadan iki bölün. Kabın içine limonun suyunu da sıkın ve limon parçalarını bütün olarak atın.
l Mikrodalga fırını çalıştırın.
l Su kaynayana kadar 4 – 5 dakika kadar çalışması gerekir.
l Fırını kapağı kapalı olacak şekilde 5 dakika bekletin.
l Buhar ve limonun asidik olması sayesinde kirler çözünür.
l Sonrasında kapağı açın, su dolu kabı ve mikrodalganın altındaki döner tablayı dikkatli bir şekilde çıkarın.
l Islak bir bez ile önce tavan ve yan kısımlar olmak üzere fırının içini güzelce silin.
l Mikrodalga çıkış panellerini de dikkatlice temizleyin.
l Eğer ıslak bezle çıkaramadığınız inatçı lekeler olursa kaptaki limon suyunu da kullanabilirsiniz.
l Döner tablayı lavabonuzda bulaşık deterjanı veya sabun ile iyice yıkayın.
l Mikrodalganın dış yüzeyi için bulaşık deterjanı ve sünger kullanabilirsiniz. Ancak havalandırma deliklerine kaçmamasına dikkat edin.
SİRKENİN ASİDİK ÖZELLİĞİ SAYESİNDE LEKELER ÇÖZÜLÜR
Sirke, temizliğin neredeyse her alanında kullanıldığı gibi mikrodalga temizliği için de oldukça etkili oluyor. Bunun en büyük sebebi sirkenin asidik olması. Mikrodalganızı temizlerken sirkeyi isterseniz limonlu karışımın içinde isterseniz de tek başına kullanabilirsiniz.
l Mikrodalganızı temizlerken bu karışıma 3 – 4 damla sirke de ekleyebilirsiniz.
l Mikrodalganızın içine limonlu su hazırlayabileceğiniz gibi sirkeli su da yapabilirsiniz.
l Bir bardak suya bir yemek kaşığı sirke koyun. Mikrodalganızı 5 dakika boyunca çalıştırın. Karışım kaynadığında 2 – 3 dakika kapağı kapalı bekletin. Ardından nemli bir bez ile fırının her yerini dikkatlice silin.
SADECE BİR KAĞIT HAVLU DA YETERLİ OLABİLİR
l Lekelerin çok ağır değilse bir kağıt havluyu tamamen ıslatarak döner tablaya yerleştirebilirsiniz.
l Yüksek ayarda 60 saniye kadar çalıştırın. Buharlaşma gerçekleştiğinde kapatın ve 5 dakika soğumasını bekleyin.
l Buhar lekelerin çözünmesini ve yumuşamasını sağlar. Yine bir kağıt havlu yardımıyla mikrodalganızı silerek temizleyebilirisiniz.
Aynı işlemi iyice ıslatılmış bir pamuk bez ile de yapabilirsiniz. Bezin ıslak olmasına çok dikkat edin aksi takdirde yanabilir. O yüzden mikrodalganın başından ayrılmayın!
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