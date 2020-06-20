Mikrodalga fırına limonu ikiye bölerek koyun... Sonuçlarına inanamayacaksınız!

Mikrodalga fırın çok kısa sürede yemek ve hatta içecekleri ısıtabiliyor. Yemekler ısınırken de genellikle iç kısımlarına sıçrıyor veya dökülüyor. Sürekli kullandığımız bu aleti kolay bir şekilde temizlemenin bir yolu olmalı değil mi? Evet var! İşte mikrodalga temizliği için pratik yöntemler…

BİR KAP SU VE LİMON İLE MİKRODALGANIZ TERTEMİZ OLUYOR



l Mikrodalgaya uygun bir kabın içine bir bardak su koyun.

l Bir adet limonu ortadan iki bölün. Kabın içine limonun suyunu da sıkın ve limon parçalarını bütün olarak atın.

l Mikrodalga fırını çalıştırın.

l Su kaynayana kadar 4 – 5 dakika kadar çalışması gerekir.

l Fırını kapağı kapalı olacak şekilde 5 dakika bekletin.

l Buhar ve limonun asidik olması sayesinde kirler çözünür.

l Sonrasında kapağı açın, su dolu kabı ve mikrodalganın altındaki döner tablayı dikkatli bir şekilde çıkarın.

l Islak bir bez ile önce tavan ve yan kısımlar olmak üzere fırının içini güzelce silin.

l Mikrodalga çıkış panellerini de dikkatlice temizleyin.

l Eğer ıslak bezle çıkaramadığınız inatçı lekeler olursa kaptaki limon suyunu da kullanabilirsiniz.

l Döner tablayı lavabonuzda bulaşık deterjanı veya sabun ile iyice yıkayın.

l Mikrodalganın dış yüzeyi için bulaşık deterjanı ve sünger kullanabilirsiniz. Ancak havalandırma deliklerine kaçmamasına dikkat edin.