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Mikrodalgadaki kötü kokuları 5 dakikada giderin! 2 malzeme yetiyor

Mikrodalga fırında ısıtılan yemeklerden kalan kokular zamanla cihazın içine yerleşebiliyor. Pratik temizlik yönteminde ise bir bardak su ve bir yemek kaşığı limon suyu kullanılıyor. Yalnızca birkaç dakika süren bu uygulama, kötü kokuların giderilmesine ve fırının içinin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Mikrodalgadaki kötü kokuları 5 dakikada giderin! 2 malzeme yetiyor
Nilgün Arabacı

Mikrodalga fırınlarda yemek sıçramaları, dökülen soslar ve yiyecek kalıntıları zamanla kir tabakası oluşturabiliyor. Bu kalıntılar yalnızca cihazın iç yüzeyinin kirlenmesine değil, yemek kokularının da birikmesine neden olabiliyor.

Mikrodalga fırının bakım ve temizliği için su ve limon suyuyla hazırlanan pratik bir yöntem öneriliyor. Ancak uygulamaya geçmeden önce cihazın içindeki yemek kalıntılarının temizlenmesi gerekiyor.

İlk olarak mikrodalga fırının kapalı ve soğuk olduğundan emin olunmalı. Ardından iç yüzeyler ılık su, hafif sabun ve yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla silinmeli. Temizlik sonrasında sabun kalıntılarını gidermek için yüzeyler nemli, temiz bir bezle yeniden silinmeli.

BİR BARDAK SUYA BİR KAŞIK LİMON SUYU EKLEYİN

Ön temizlik tamamlandıktan sonra koku giderme karışımı hazırlanabiliyor.

Bunun için gereken malzemeler şöyle:

1 su bardağı su (250 mililitre)

1 yemek kaşığı limon suyu

Su ve limon suyu, mikrodalgada kullanıma uygun, kapaksız bir kaba alınarak karıştırılıyor. Hazırlanan karışım mikrodalga fırına yerleştiriliyor ve cihaz 2 ila 5 dakika boyunca çalıştırılıyor.

Maytag, limon suyu yerine bir yemek kaşığı sirke kullanılabileceğini de belirtiyor. Ancak iki malzemenin aynı anda eklenmesi gerekmiyor; karışım hazırlanırken limon suyu veya sirke seçeneklerinden yalnızca biri tercih ediliyor.

ISINDIKTAN SONRA HEMEN ÇIKARMAYIN

Isıtma işlemi tamamlandığında kap hemen çıkarılmamalı. Öncelikle karışımın ve kabın soğuması beklenmeli. Ardından kap dikkatlice alınarak mikrodalga fırının iç yüzeyi mikrofiber bezle kurulanmalı.

Döner tablanın da temizlenmesi gerekiyorsa aynı şekilde soğuması beklenmeli. Maytag, sıcak cam tablanın aniden soğuk suya tutulmasının çatlamaya neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu parçanın temizliğinde ılık su, hafif sabun ve aşındırıcı olmayan bir sünger kullanılması öneriliyor.

KÖTÜ KOKULARIN YENİDEN OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN

Mikrodalga fırının içinin daha uzun süre temiz kalması için yemek ısıtırken mikrodalgaya uygun bir kapak kullanılması tavsiye ediliyor. Bu kapak, yiyeceklerin cihazın iç duvarlarına sıçramasını önlemeye yardımcı oluyor ve sonraki temizlik işlemlerini kolaylaştırıyor.

Maytag'in önerdiği yöntemde yalnızca limonlu su veya sirkeli su kullanılması değil, ön temizlik ve son kurulama aşamalarının da tamamlanması önem taşıyor. Böylece yemek kalıntıları temizlenirken mikrodalga fırında biriken kokuların giderilmesine de yardımcı olunabiliyor.

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