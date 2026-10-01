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Mikrofiber bezleri temizlerken bunlara çok dikkat edin

Ev temizliğinin vazgeçilmez yardımcılarından olan mikrofiber bezlerin temizleme yöntemleri oldukça önem taşıyor. Uzmanlar, yanlış yapılan yıkama işlemlerinin bezlerin mikroskobik yapısına kalıcı zarar verdiği ve ömrünün kısaldığı konusunda tüketicileri uyarıyor.

Mikrofiber bezleri temizlerken bunlara çok dikkat edin
Çiğdem Berfin Sevinç

Yapılan araştırmalara göre, mikrofiber bezlerin temizliğinde sıkça yapılan en büyük hata çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanımı oluyor. Kimyasal yumuşatıcılar, bezin özel üretim teknolojisiyle geliştirilen gözeneklerini tıkayarak su emme ve toz hapsetme özelliğini tamamen yok ediyor. Çamaşır suyu ise liflerin yapısını bozarak bezin ömrünü kısaltıyor.

Mikrofiber bezleri temizlerken bunlara çok dikkat edin 1

"DOĞRU YIKAMA" FORMÜLÜ

Mikrofiber bezlerden maksimum verim almak için uzmanlar şu adımların takip edilmesini öneriyor:

• Sıcaklık Sınırı: Bezler makinede veya elde yıkanırken su sıcaklığının 40 ila 60 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Yüksek ısı, plastik bazlı liflerin erimesine yol açıyor.

• Ayrı Yıkama: Bezlerin pamuklu kıyafetler veya havlularla birlikte yıkanmaması, hav transferini önlemek açısından büyük önem taşıyor.

• Doğal Kurutma: Kurutma makinesindeki yüksek ısı ve ütü kullanımı liflere zarar verdiği için bezlerin asılarak, doğal yollarla kurutulması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik bez
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