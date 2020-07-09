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Mikrosefali hastalığı nedir, yaşam süreleri ne kadardır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Büyük bir heyecanla dünyaya gelen çocuklar söz konusu olduğunda en sağlıklı şekilde dünyaya gelmeleri ailelerinin tek temennisidir.

Mikrosefali hastalığı nedir, yaşam süreleri ne kadardır?

Büyük bir heyecanla dünyaya gelen çocuklar söz konusu olduğunda en sağlıklı şekilde dünyaya gelmeleri ailelerinin tek temennisidir. Hamilelik ve doğum sonrasında bebekte meydana gelen değişimler, akranı olan çocuklar ile karşılaştırılır. Aileler bu karşılaştırmalar sonucunda bebeklerinin gelişiminin normalliği hakkında fikir edinir. Fakat bazı genetik problemler bebeğin diğer bebeklere göre farklı doğmasına neden olur. Mikrosefali bu hastalıklardan birisidir. Bedenen çeşitli farklılıklara sahip olan mikrosefalili bebekler akranlarından de farklı gözükür. Bu hastalık birçok aile tarafından oldukça çekinilen ve korkulan bir hastalıktır.

Mikrosefali Nedir?

Mikrosefali hastalığı yaş ve cinsiyet olarak akranları ile karşılaştırılan bebeğin kafa yapısındaki değişikliktir. Genel olarak daha küçük baş ve beyin yapısına sahip olan bu bebekler, büyüme ve gelişmede gerilik yaşamaz. Zika adlı bir virüsün de neden olduğu bu hastalık, doğuştan görülen klinik bir rahatsızlıktır. Yaş veya cinsiyet ayrımı olmadan bu hastalık meydana gelebiliyor.

4 aylık bir bebeğin baş çevresi genişliği veya beyin kütlesi, mikrosefali hastası bir bebekte normal standardın altındadır. Anne karnında bebeğin baş ve beyin gelişimi tamamlanır. Genetik veya çevresel faktörlerin etkisinden dolayı beyin gelişimi tamamlanmayan bebekler Mikrosefali hastalığı ile doğar.

Bu hastalık nörolojik bir sorun olduğu için çocuğun kişilik ve davranış gelişimi kötü etkilenir. Hastalığın en önemli belirtisi, bebekte kafa yapısının küçüklüğüdür. Bu durum ancak klinik olarak tespit edilebiliyor. Normalde bebeğin baş çevresi doğumdan sonra 35 cm olması gerekir. Daha sonra takip eden ilk iki haftada 0,5 cm; 2 ile 6 hafta arasında ise 0,25 cm olarak baş çevresinin büyümesi gerekir. 3 ay sonunda ise baş çevresinde 5 cm, 6. ayda 4 cm, 9. ayda ise 2 cm büyüme görülür. Bir yaşına gelen bebekte ise baş çevresi 1 cm daha genişleyerek, kafa gelişimi tamamlanır. Mikrosefali hastalığı bulunan bebekler normal standartlarda bir kafa gelişimine sahip değildir. Bu yüzden kafa yapıları akranlarına göre gelişmemiş ve küçüktür.

Mikrosefali Nedenleri Nelerdir?

Mikrosefali hastalığı genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. Bu hastalık anne karnındayken meydana gelir. Bu yüzden anne karnında, bebeğin veya annenin hastalık geçirmesi sonucunda bu doğum anormalisi ortaya çıkar. Mikrosefali hastalığının birçok farklı nedeni vardır. Birçok hastalık sonucunda doğan bebeklerin baş çevresinde anormalik görülmüştür. Hastalığın nedenlerinden bazıları;

  • Genetik,
  • Karyotip bozukluklar,
  • Down sendorumu,
  • Edward sendorumu,
  • Cri- du- chat sendorumu,
  • Cornelia de lange sendorumu,
  • Rubisntein taybi sendorumu,
  • Smith lemlı opitz sendorumu,
  • Radyasyona maruz kalmak,
  • Doğumda gelişen enfeksiyonlar,
  • Kimyasal ilaçlar,
  • Menenjit,
  • Ensefalit,
  • Hipertermi,
  • Hipoksik-iskemik ensefalopati,
  • Doğumda geçirilen kızamıkçık veya toksoplazmozis,
  • Zika virüsü,
  • Sitomegalovirüs enfeksiyonu,
  • Yetersiz ve sağlıksız beslenme,
  • Alkol ve uyuşturucu kullanımı,
  • Bebeğin beyninin oksijensiz kalması.

Mikrosefali Belirtileri Nelerdir?

Mikrosefali hastalığının belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtiler genel olarak bebeğin doğumundan sonra gözlemlenmeye başlar.

  • Sağlıklı bir hamilelikte bebeğin beyin gelişimi tamamlanır ve baş çevresi doğum sonunda en az 35 cm gelir. Fakat Mikrosefalili bebeklerde baş çevresi olduğundan daha küçüktür. Doğumdan sonra kademeli olarak büyümesi gereken başın büyümemesisi, hastalığın en büyük belirtisidir. Bu durum ancak klinik ortamda doktorlar tarafından teşhis edilir. Doktorun bebekte yapacağı baş ölçümleri ile normal standartlar karşılaştırıldığında baş çevresi gelişmemiş bebek Mikrosefali hastası olma ihtimali yüksektir.
  • Bunun yanında bebekte görülen zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü gibi durumlar da Mikrosefalinin belirtisidir.
  • Bu bebeklerin beyinleri gelişmediği için hareket ve denge sorunları oluşur. Oturma, kalkma, koşma gibi eylemleri gerçekleştirmede zorluk yaşarlar.
  • Yutma refleksi de gelişmez.
  • İleri derecede Mikrosefali etkisi altında olan bebeklerde epilepsi ve felç durumları oluşur.
  • Bunun yanında hiperaktivite sorunu oluşurken, görme ve işitme duyusunda problem vardır.
  • Mikrosefali beynin yeterli gelişmediği bir sorun olduğundan bebekte hem bedensel olarak hem de davranışsal olarak gerilik bariz bir şekilde gözlenir.

Mikrosefali Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mikrosefali hastalığı dünyada birçok ülkede görülen bir doğum anormalisidir. Bu hastalık birçok çocuğu ileriye yönelik tehdit ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı Mikrosefali ile doğan çocukları tedavi etmek için aileler çıkış yolu arıyor. Fakat bu hastalığın kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın iki türü vardır. Birincil ve ikincil mikrosefali. Hastalığın türüne göre farklı tedavi yöntemleri uygulanarak hastalığın ilerleyişine veya başka hastalıkları tetiklemesinin önüne geçilir.

  • Birincil Mikrosefali durumunda bebeğin sadece baş çevresi akranlarına göre daha küçüktür. Bedenen başka bozulmalar yoktur. Fakat çocuğun ileriye yönelik beslenme ve bedensel gelişiminin sürekli takip edilmesi gerekir. Beynin tam gelişmemesi sonucunda birtakım gerilemeler olabilir. Bu yüzden bebeğin uzman doktorlar tarafından sürekli olarak takibi yapılır. Bu sayede Mikrosefali hastalığının neden olduğu diğer sorunların ortaya çıkma ihtimali azalır.
  • İkincil Mikrosefali durumunda ise hastalık en şiddetli halindedir. Bu aşamada bebekte hem bedensel hem de beyinsel birçok sıkıntı gözlenir. Hastalığın bu seviyesinde ortaya çıkan nörolojik hastalıkların tedavisi yapılır. Epilepsi, felç, yutkunma refleksinin zayıflığı, görme ve işitme sorunları gibi konularda tedavi uygulanır. Bunun yanında kraniosinostozlar durumunda da tedavi uygulanır ve bebeğin yaşam kalitesinin artması sağlanır.

Fakat hiçbir tedavi yöntemi bebeğin geri kalmış beyin ve beden gelişimini ilerletemez. Bu tedaviler sadece daha huzurlu ve daha az sorunlu bir yaşam geçirmesi için bebeğe yardımcı olur.

Mikrosefali Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Mikrosefalili bebekler doğuştan bu hastalığa yakalanır. Bu hastalık bir ömür boyunca devam eder. Maalesef bu doğum anormalisinin bilinen bir tedavisi yoktur. Çünkü doğuştan bu bebeklerin beyinleri küçüktür ve gelişmemiştir. Bu yüzden geri kalan hayatlarını birtakım zorluklar içinde geçirirler. Bedensel gelişimde geri kaldıkları için birinin yardımı ile yaşarlar. Bunun yanında nörolojik sorunlar ile de savaşırlar.

Mikrosefali hastaları direkt hastalığa bağlı olarak veya hastalığın yarattığı diğer sorunlardan ötürü vefat ederler. Tedavi edilseler bile beyindeki gelişim geriliği geri çevrilemez. İyi şartlarda bakılan bebekler daha uzun yaşarken, yaşam koşulları kötü olan bebekler kısa sürede dünyaya gözlerini yumuyor. Bundan dolayı bu bebeklerin ömrünü uzatmak bir nebze ailenin elindedir.

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