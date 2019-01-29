Millet İttifakı Kahramanmaraş’ta başkan adaylarını tanıttı

Millet İttifakı Kahramanmaraş’ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

İttifak kapsamında CHP, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 4 ilçede aday gösterirken, İYİ Parti 7 ilçede aday çıkaracak.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül katıldı.

Kahramanmaraş’ta Millet İttifakı kapsamında belediye başkan adayları şöyle sıralandı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Afşin Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız, Andırın Belediye Başkan Adayı Ali Çatalbaş, Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Nazım Engizek, Dulkadiroğlu ilçesi (ittifak çalışması sürüyor), Ekinözü Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan, Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy, Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mustafa Bastırmacı, Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizler ve Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Hasan Kızıldağ.

