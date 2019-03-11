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"Milletimiz taviz vermeyecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Milletimiz, vatanına uzanan ellere hizmet eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partilerle yol yürüyenlere hiç bir zaman taviz vermeyecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Milletimiz, vatanına uzanan ellere hizmet eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partilerle yol yürüyenlere hiç bir zaman taviz vermeyecektir." dedi.

Depboylu, Söke ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımıyla bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, Aydın'da doğup büyüyen biri olarak kentin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın da şehrin sorunlarının çözümüne yönelik projeleri olduğuna işaret eden Depboylu, 1 Nisan'dan itibaren de buna yönelik adımların hızlıca atılacağına inandığını dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Her zaman önce vatanım, milletim sonra partim ve ben." dediğini hatırlatan Depboylu, Bahçeli'nin, devletin ve milletin zora düştüğü her anda gövdesini taşın altına koyduğunu ifade etti.

MHP'nin 50 yıllık köklü bir siyasi bir parti olduğunu vurgulayan Depboylu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte ilkemiz ve duruşumuz değişmedi. Vatanımıza, milletimize uzanan bütün elleri kırmaya yönelik gayretimizle bu sistemi baki kılmaya çalışıyoruz. Baki kılmaya çalışırken beka sorunundan bahsettiğimizde ve 'Bu devletin, milletin bekasını tehdit edenler var.' dediğimizde, 'Beka sorunu yok' diyorlar. Beka ile ilgili hiçbir hedefi olmayan, bunu kafasına takmayan ve endişesi olmayanların beka sorununu görmesini bekleyemeyiz. Aziz milletimiz bu ayrımı çok iyi yapacak ve fark edecektir. Milletimiz, vatanına uzanan ellere hizmet eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partilerle yol yürüyenlere hiç bir zaman taviz vermeyecektir."

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31 Mart deniz depboylu MHP seçim

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