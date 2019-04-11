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Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Kongrede, 12 ülkeden 230 bilim insanı tarafından 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulacak

Kastamonu Üniversitesince (KÜ) düzenlenen "2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi" başladı.

KÜ Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından yaklaşık 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bilginin ve bilimin paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Sempozyumun mühendislik ve mühendisliğe bağlı diğer alanlarda çalışmalara ışık tutmasını, ufuk açmasını dileyen Aydın, "Hem davetli hem de diğer bilim adamlarımızın sunacakları tebliğlerle inşallah sempozyumumuz çok güzel geçecek." dedi.

Kongre Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ise ilk ikisi Kastamonu'da düzenlenen kongrenin gelecek yıldan itibaren yurt dışında katılımcı ülkelerin birinde yapılmasını hedeflediklerini anlattı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kastamonu Üniversitesinin gelişme katettiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Kastamonu'muzun gelişmesi açısından milletlerarası kongre, sempozyum ve paneller yapıldı. İnanıyorum ki daha da yapılacaktır. Üniversitemiz artık milletlerarası seviyede iş birliğine sahip, müşterek faaliyetler yapabilen bir üniversite. Bu da bizi ve şehrimizi gururlandırıyor." dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Malezya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Litvanya, Bosna Hersek, Makedonya, Libya, Irak ve Japonya'dan bilim insanlarının katıldığı kongre, 14 Nisan'da sona erecek.

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kastamonu üniversitesi Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

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