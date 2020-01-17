HABER
  4. Milletvekillerine çevre dostu ajanda

Milletvekillerine çevre dostu ajanda

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine çevre dostu, akıllı uygulamalar içeren ajanda hediye etti.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine çevre dostu, akıllı uygulamalar içeren ajanda hediye etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm milletvekillerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 'akıllı' ajanda gönderdi. 'Karekod' uygulaması sayesinde ajandaya yazılanlar indirilen programla telefona gönderilebiliyor. Ajandanın kullanma kılavuzunda mikrodalgaya konulduğunda içerik silme özelliği anlatılıyor. Kırmızı renkli olan ajandaya özel kalemle alınan notlar, dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulduğunda 80 saniyede siliniyor. Ajandaya yazılanlar çakmak ve benzeri bir ısı ile temasta da silinebiliyor. 'Akıllı' uygulamalar içeren çevre dostu ajanda, bu özellikleriyle defalarca kullanılarak kağıt israfını önlüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Milletvekillerine çevre dostu ajandaMilletvekillerine çevre dostu ajanda
Milletvekillerine çevre dostu ajandaMilletvekillerine çevre dostu ajanda
1/

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Gazetecinin sorusu Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

HDP'li Ali Kenanoğlu'dan TBMM'ye 'cemevleri' çağrısı!

TBMM'ye flaş 'cemevleri' çağrısı!

Son dakika! CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP'de kritik tarih belli oldu

Son dakika! Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Dosyamız hazır

Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Dosyamız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.