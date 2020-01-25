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  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Elazığ'daki okullarda incelemelerde bulundu:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Elazığ'daki okullarda incelemelerde bulundu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

"Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak" - "Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım" - "Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler"

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler devam ediyor. Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." dedi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında ile gelerek okullarda inceleme yaptığını belirtti.

Elazığ merkez ve ilçeleri gezdiğini ifade eden Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler devam ediyor. Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." diye konuştu.

Selçuk, rehber öğretmenler, okul öncesi ekip ve masal anlatıcılarla Elazığ'daki okullarda bulunacaklarını söyledi.

- "Çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim"

Afet sonrası psikososyal desteğin fiziksel destek kadar önemli olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz. Çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler."

Elazığ'daki tüm okul pansiyonlarının vatandaşların hizmetine açıldığını dile getiren Selçuk, depremzedeler için buralarda çorba ikramı yapıldığını, Türk Kızılay aracılığıyla pansiyonlar ve okullarda 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldığını söyledi.

- Okullarda vatandaşlara hizmet edilecek

Gece boyunca okul ve pansiyonlarda 15 bin, merkez öğretmen evinde ise 500 vatandaşın ağırlandığını kaydeden Selçuk, "Bugün de uygun olan okul pansiyonlarımızda çorba ikramı devam edecek olup imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk

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