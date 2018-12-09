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Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

İzmir programı kapsamında Çeşme ilçesinde İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılan Selçuk, eğitimcilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde okul müdürleri toplantısına, ardından İl Milli Eğitim Müdürlünde eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

Programlar, kısa süre görüntü almasının ardından basına kapalı yapıldı.

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Çalıştay toplantı ziya selçuk

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