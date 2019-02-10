HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle görüştü.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun pansiyonunda akşam yemeği yiyen öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu'dan pansiyonla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra okulun dil atölyesine geçen Bakan Selçuk, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bu sırada 9/A sınıfında öğrenim gören Fatıma Asude Yeşilyurt, Bakan Selçuk'a kendisine ait şiir kitabını imzalayarak hediye etti.

Bakan Selçuk, Ankara'ya davet ettiği dil atölyesindeki öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Öte yandan okul müdürü İbrahim Tatlıgül, Bakan Selçuk'a ziyareti dolayısıyla çeşitli hediyeler sundu.

Selçuk, okul ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı ile protokol üyeleri katıldı.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
GÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonuGÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
11 maden şehidi dualarla anıldı11 maden şehidi dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ordu ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.