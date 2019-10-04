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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, eğitime katkı veren hayırseverler ve iş insanlarına plaket takdim etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir'de eğitime katkı sağlayan hayırseverler ve iş insanlarına plaket verdi.

Selçuk, valilik ziyareti ve okul açılışının ardından Eskişehir Öğretmenevi'nde eğitime destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Selçuk, basına kapalı buluşmada eğitime destek sağlayanlara plaket vererek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay açılışı gerçekleştirilen Odunpazarı Modern Müze'ye ziyarette bulunan Bakan Selçuk'a, müzenin kurucusu Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca da eşlik etti.

- Anadolu Üniversitesinde eğitimcilerle buluşma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu. Selçuk'u, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı karşıladı.

Öğretmenlerle tek tek tokalaşarak ayaküstü sohbet eden Bakan Selçuk, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen konseri dinledi.

Bakan Selçuk'a Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile milletvekilleri ve yetkililer eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları" programı, Bakan Selçuk'un sunumuyla sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek, üniversitedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Eskişehir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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