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  4. Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

30.03.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah: "Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.

İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

- 100. altın madalya Feyzullah'tan

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.

- 20 günde iki şampiyonluk

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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