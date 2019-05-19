Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı anısına 13 kilometre koştu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yaşayan, ulusal ve uluslararası koşularda çok sayıda madalyası bulunan Hasan Parlas (69), Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde 13 kilometre koştu.

Orman Müdürlüğü'nden emekli, 36 yıldır katıldığı ulusal ve uluslararası koşularda 100'den fazla madalya kazanan Hasan Parlas, bu kez Milli Mücadelenin 100’üncü yılı için koştu. Saat 09.00'da Altınova’dan yola çıkan Hasan Parlas, 13 kilometrelik koşusunu, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda tamamladı. Hasan Parlas’a, Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

Kendi imkanlarıyla yurt içi ve yurt dışında koşulara katıldığını belirten Hasan Parlas, “Özellikle Atatürk koşuları, Cumhuriyet Bayramı ve böyle özel günlerde koşulara katılmak istiyorum. 4 yıldır 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda koşuyorum. Büyük Önder Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan cumhuriyete uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

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