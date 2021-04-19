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Milli Piyango bilet sorgulama | 19 Nisan MPİ çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

19.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşın şansını denediği Milli Piyango çekilişinin 19 Nisan sonuçları bu akşam açıklanacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaralarını sizler için bir araya getiriyoruz. İşte 19 Nisan MPİ çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? sorularının cevapları...

Milli Piyango bilet sorgulama | 19 Nisan MPİ çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Milli Piyango 19 Nisan çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını sizler için derledik...

MİLLİ PİYANGO 19 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango bilet sorgulama | 19 Nisan MPİ çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor

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