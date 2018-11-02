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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bugün telefonla görüştüğü bildirildi.

ANKARA (DHA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bugün telefonla görüştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede "İki bakan, görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır" denildi.

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