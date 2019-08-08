Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, yenilenen Cengiz Topel Anıtı’nın açılış töreni ile Erenköy’deki anma törenine katılmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

“Kıbrıs bizim milli davamız. Ayrımız gayrımız yok”

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda bu öğleden sonra gerçekleşen kabulde konuşan ve Türkiye ile Kıbrıs’ın kader birliği olduğunu ifade eden Akar, “Kıbrıs bizim milli davamız. Ayrımız gayrımız yok. Her fırsatta görüşüyor, bir araya geliyoruz. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği başta olmak üzere konuların barışçıl yöntemlerle çözülmesi samimi dileğimizdir” dedi.