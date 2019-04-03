Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya’da

ÜSKÜP (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüştü.

Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığındaki temasları sonrasında Başbakanlık Ofisi'ne geçti.

Başbakan Zoran Zaev ile bir araya elen Bakan Akar, ardından Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüştü. Akar, daha sonra Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Bakan Akar'a görüşmeleri sırasında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da eşlik etti.

