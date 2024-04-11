Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçiğe seslendi! "Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Şanlıurfa'da bayramlaşma sonrası toplantı gerçekleştirdi.

Güler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki video telekonferans toplantısında, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarına seslendi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına geldiğini belirten Güler, bunda bütün payın, aziz şehitler ve kahraman gazilerle birlikte Mehmetçiklere ait olduğunu söyledi.

Bakan Güler, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Türk ordusunun, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde, terörle mücadele ile birlikte hudutların güvenliğinin de personel sayısı ve teknolojik bakımından en yoğun tedbirlerle sağlandığını anlattı.

Türkiye'nin, çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer aldığını, krizler ve sorunların çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Güler, "Bu kapsamda Karabağ'da, Libya'da, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Ortadoğu'daki ve yakın coğrafyamızdaki birçok sorunun çözümünde yoğun gayretler sarf ederek büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verdiklerini, küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm bu girişim ve faaliyetler, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini, ordumuzun da dünyanın en güçlü, en etkin ordularından biri olduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi, Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikayesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz."

Şu ana kadar her alanda elde edilen başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasının temel öncelik olduğuna dikkati çeken Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde şüphesiz en önemli unsur, sahip olduğumuz insan kaynağımızdır. Siz kahraman silah arkadaşlarım da piramidin en üst çatısında yer alan komutanlar olarak ordumuzun öncüsü ve liderleri konumundasınız. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati önemi haizdir." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in ikinci asrına başlanan bu tarihi süreçte, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, Türkiye'nin ve asil milletin güvenlik, huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini bildirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





