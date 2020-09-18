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  4. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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