Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.