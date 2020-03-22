Milli Savunma Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor" denildi.

#Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor.#EvdeKal pic.twitter.com/iR2l5Fxj93 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2020



