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Milli Savunma Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 18:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında koğuşların sıkça havalandırıldığını ve Mehmetçiğin ateşinin takip edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor" denildi.


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